Rismawan

Welber

Rismawan
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
50 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
20.60 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
750.56 USD (15 287 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
50 (750.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
750.56 USD (50)
Sharpe oranı:
3.22
Alım-satım etkinliği:
2.68%
Maks. mevduat yükü:
30.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
24 (48.00%)
Satış işlemleri:
26 (52.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
15.01 USD
Ortalama kâr:
15.01 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
32.94%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.44% (58.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 49
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 741
GBPUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
GBPUSD 201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.60 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +750.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
TitanFX-02
5.03 × 34
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.31 17:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 16:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 04:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 09:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 09:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.67% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 09:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.67% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 06:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.01 06:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 06:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

