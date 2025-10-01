Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 17 LiteFinance-ECN3.com 0.00 × 2 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 20 Coinexx-Live 0.00 × 30 xChief-DirectFX 0.00 × 9 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.02 × 207 ICMarketsSC-Live33 0.28 × 94 VantageInternational-Live 16 0.33 × 21 Axi-US05-Live 0.36 × 78 Coinexx-Demo 0.44 × 223 ICTrading-Live32 0.74 × 38 Exness-Real33 1.00 × 4 TradeMaxGlobal-Live12 1.05 × 42 RoboForex-ProCent-3 1.27 × 15 RoboForex-Prime 1.69 × 26 Axi-US02-Live 1.76 × 202 FBS-Real-9 3.32 × 25 STARTRADERINTL-Live 3.43 × 14 VantageInternational-Live 3 3.53 × 104 TitanFX-02 5.03 × 34 11 daha fazla...