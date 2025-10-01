- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
5 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
En iyi işlem:
9.07 USD
En kötü işlem:
-5.39 USD
Brüt kâr:
22.35 USD (4 810 pips)
Brüt zarar:
-7.22 USD (892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (22.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.35 USD (5)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
82.54%
Maks. mevduat yükü:
33.90%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.10
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
3.10
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
4.47 USD
Ortalama zarar:
-1.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.12 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.22 USD
Maksimum:
7.22 USD (7.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.00% (7.19 USD)
Varlığa göre:
3.31% (3.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|4
|EURUSD
|3
|.USTECHCash
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.DE40Cash
|2
|EURUSD
|6
|.USTECHCash
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.DE40Cash
|-109
|EURUSD
|643
|.USTECHCash
|3.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.07 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2772
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
İnceleme yok
