Jaideep Bhattacharjee

HFT Master Pro

Jaideep Bhattacharjee
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Exness-Real16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
519
Kârla kapanan işlemler:
390 (75.14%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (24.86%)
En iyi işlem:
42.59 USD
En kötü işlem:
-123.55 USD
Brüt kâr:
282.32 USD (147 235 pips)
Brüt zarar:
-273.58 USD (130 414 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (3.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.82 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
34.79%
Maks. mevduat yükü:
5.45%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
520
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
516 (99.42%)
Satış işlemleri:
3 (0.58%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
0.72 USD
Ortalama zarar:
-2.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-28.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.54 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.36 USD
Maksimum:
157.18 USD (15.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.01% (157.18 USD)
Varlığa göre:
1.57% (15.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 512
AUDCAD 1
AUDNZD 1
GBPJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
EURCAD 1
EURCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 89
AUDCAD 1
AUDNZD 43
GBPJPY 2
NZDJPY 1
CADJPY 0
EURCAD -3
EURCHF -124
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 17K
AUDCAD 92
AUDNZD 146
GBPJPY 115
NZDJPY 81
CADJPY 16
EURCAD -221
EURCHF -197
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.59 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
Exness-Real21
0.00 × 7
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.67 × 3
Exness-Real29
1.16 × 637
ICMarketsSC-Live22
1.60 × 15
Exness-Real4
1.75 × 20
BlackBullMarkets-Live
2.33 × 3
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
2.70 × 274
Exness-Real
4.00 × 10
Pepperstone-Edge05
5.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.00 × 5
Exness-Real33
10.59 × 54
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real9
12.14 × 28
VTMarkets-Live 3
12.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
18.00 × 3
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
HFT Gold scalping


İnceleme yok
2025.10.01 04:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HFT Master Pro
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
519
75%
35%
1.03
0.02
USD
15%
1:500
Kopyala

