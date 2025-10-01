- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
519
Kârla kapanan işlemler:
390 (75.14%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (24.86%)
En iyi işlem:
42.59 USD
En kötü işlem:
-123.55 USD
Brüt kâr:
282.32 USD (147 235 pips)
Brüt zarar:
-273.58 USD (130 414 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (3.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.82 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
34.79%
Maks. mevduat yükü:
5.45%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
520
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
516 (99.42%)
Satış işlemleri:
3 (0.58%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
0.72 USD
Ortalama zarar:
-2.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-28.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.54 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.36 USD
Maksimum:
157.18 USD (15.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.01% (157.18 USD)
Varlığa göre:
1.57% (15.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|512
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|89
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|43
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|0
|EURCAD
|-3
|EURCHF
|-124
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|AUDCAD
|92
|AUDNZD
|146
|GBPJPY
|115
|NZDJPY
|81
|CADJPY
|16
|EURCAD
|-221
|EURCHF
|-197
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.59 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 5
|
Exness-Real21
|0.00 × 7
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.67 × 3
|
Exness-Real29
|1.16 × 637
|
ICMarketsSC-Live22
|1.60 × 15
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
BlackBullMarkets-Live
|2.33 × 3
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|2.70 × 274
|
Exness-Real
|4.00 × 10
|
Pepperstone-Edge05
|5.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.00 × 5
|
Exness-Real33
|10.59 × 54
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real9
|12.14 × 28
|
VTMarkets-Live 3
|12.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|18.00 × 3
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
HFT Gold scalping
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
519
75%
35%
1.03
0.02
USD
USD
15%
1:500