Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 1 OctaFX-Real7 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 5 Exness-Real21 0.00 × 7 LiteFinance-ECN3.com 0.00 × 1 Axi-US06-Live 0.00 × 1 Ava-Real 6 0.67 × 3 Exness-Real29 1.16 × 637 ICMarketsSC-Live22 1.60 × 15 Exness-Real4 1.75 × 20 BlackBullMarkets-Live 2.33 × 3 Exness-Real6 2.49 × 39 Exness-Real16 2.70 × 274 Exness-Real 4.00 × 10 Pepperstone-Edge05 5.00 × 1 FOREX.comGlobalCN-Live 118 9.00 × 5 Exness-Real33 10.59 × 54 Exness-Real28 11.46 × 119 Exness-Real9 12.14 × 28 VTMarkets-Live 3 12.22 × 18 ICMarketsSC-Live06 17.29 × 14 OctaFX-Real10 18.00 × 2 Alpari-Pro.ECN2 18.00 × 3 JustMarkets-Live3 26.08 × 66 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya