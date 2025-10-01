- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
8 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
En iyi işlem:
1.94 USD
En kötü işlem:
-2.45 USD
Brüt kâr:
9.41 USD (1 077 pips)
Brüt zarar:
-5.64 USD (658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.63 USD (2)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
98.16%
Maks. mevduat yükü:
24.88%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
1.18 USD
Ortalama zarar:
-1.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.45 USD (1)
Aylık büyüme:
3.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.45 USD
Maksimum:
2.45 USD (2.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.09% (2.14 USD)
Varlığa göre:
16.07% (16.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3
|USDJPY
|-1
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|287
|USDJPY
|-130
|AUDUSD
|-17
|GBPUSD
|75
|EURJPY
|204
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.94 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 85
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 31
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 81
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
ExnessKE-MT5Real10
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.01 × 89
|
Exness-MT5Real5
|0.54 × 97
|
AdmiralMarkets-Live
|0.64 × 78
|
Exness-MT5Real15
|0.69 × 35
|
OctaFX-Real2
|0.80 × 51
|
Ava-Real 1-MT5
|0.85 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.10 × 348
|
Tickmill-Live
|1.28 × 71
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
1
0%
13
61%
98%
1.66
0.29
USD
USD
16%
1:500