Minh Hung Nguyen

WeTradePro

Minh Hung Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-MT5Real39
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
19 (95.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.00%)
En iyi işlem:
23.71 USD
En kötü işlem:
-6.56 USD
Brüt kâr:
169.23 USD (34 255 pips)
Brüt zarar:
-6.56 USD (1 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (150.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.63 USD (16)
Sharpe oranı:
1.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.43%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
24.80
Alış işlemleri:
11 (55.00%)
Satış işlemleri:
9 (45.00%)
Kâr faktörü:
25.80
Beklenen getiri:
8.13 USD
Ortalama kâr:
8.91 USD
Ortalama zarar:
-6.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.56 USD (1)
Aylık büyüme:
2.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.56 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.17% (212.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 2
JP225 2
USTEC 1
AUDCHF 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
HK50 1
USDJPY 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
DE30 1
UK100 1
STOXX50 1
FR40 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 14
JP225 11
USTEC 7
AUDCHF 9
GBPAUD 24
EURJPY 17
HK50 2
USDJPY 9
AUDUSD 6
AUDNZD 9
GBPJPY 12
CHFJPY 11
DE30 7
UK100 4
STOXX50 4
FR40 5
NZDJPY 5
CADCHF 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 1.1K
JP225 701
USTEC 11K
AUDCHF 249
GBPAUD 1.2K
EURJPY 850
HK50 1.3K
USDJPY 670
AUDUSD 321
AUDNZD 518
GBPJPY 902
CHFJPY 837
DE30 1.2K
UK100 4.4K
STOXX50 2.9K
FR40 3.6K
NZDJPY 387
CADCHF 259
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.71 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +150.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.01 04:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 04:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WeTradePro
Ayda 199 USD
2%
0
0
USD
6.7K
USD
1
100%
20
95%
100%
25.79
8.13
USD
3%
1:50
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.