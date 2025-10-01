- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
4.44 USD
En kötü işlem:
-9.69 USD
Brüt kâr:
5.88 USD (411 pips)
Brüt zarar:
-25.45 USD (105 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.44 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
105.36%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.23
Beklenen getiri:
-1.96 USD
Ortalama kâr:
1.18 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.45 USD (5)
Aylık büyüme:
-19.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.01 USD
Maksimum:
25.45 USD (25.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.09% (25.45 USD)
Varlığa göre:
29.31% (29.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|EURCAD
|2
|CADCHF
|2
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-6
|EURCAD
|1
|CADCHF
|0
|BTCUSD
|-15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-280
|EURCAD
|177
|CADCHF
|12
|BTCUSD
|-105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.44 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 6
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
İnceleme yok
