İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
6 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
En iyi işlem:
31.94 USD
En kötü işlem:
-27.38 USD
Brüt kâr:
135.50 USD (6 771 pips)
Brüt zarar:
-46.66 USD (2 325 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (88.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.88 USD (3)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.21
Alış işlemleri:
7 (63.64%)
Satış işlemleri:
4 (36.36%)
Kâr faktörü:
2.90
Beklenen getiri:
8.08 USD
Ortalama kâr:
22.58 USD
Ortalama zarar:
-9.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-27.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.38 USD (1)
Aylık büyüme:
16.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.66 USD
Maksimum:
27.66 USD (5.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.94 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +88.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
RoboForex-ECN
|2.93 × 481
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.39 × 72
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
VantageInternational-Live 4
|4.98 × 46
|
FBS-Real
|5.00 × 16
|
Exness-MT5Real11
|5.06 × 372
|
OxSecurities-Live
|5.36 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.44 × 976
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
