Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DerivSVG-Server 0.00 × 1 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live02 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.20 × 5 InnoNetSolutions-Server01 0.31 × 39 TradeMaxGlobal-Live 1.00 × 7 Coinexx-Live 2.00 × 1 Exness-MT5Real31 2.50 × 2 Exness-MT5Real5 2.73 × 415 RoboForex-ECN 2.93 × 481 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 3.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 3.11 × 18 STARTRADERFinancial-Live 3.28 × 36 DooTechnology-Live 3.95 × 58 RoboForex-Pro 4.39 × 72 LiteFinance-MT5-Live 4.53 × 124 Exness-MT5Real2 4.90 × 100 VantageInternational-Live 4 4.98 × 46 FBS-Real 5.00 × 16 Exness-MT5Real11 5.06 × 372 OxSecurities-Live 5.36 × 115 ICMarketsSC-MT5-2 5.44 × 976 FPMarketsLLC-Live 5.50 × 8 Exness-MT5Real3 5.65 × 246 PXBTTrading-1 5.78 × 123 26 daha fazla...