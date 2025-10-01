- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
286
Kârla kapanan işlemler:
188 (65.73%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (34.27%)
En iyi işlem:
262.20 USD
En kötü işlem:
-337.68 USD
Brüt kâr:
3 296.34 USD (38 162 pips)
Brüt zarar:
-5 082.21 USD (62 714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (441.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
518.91 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
83.01%
Maks. mevduat yükü:
5.62%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
296
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
215 (75.17%)
Satış işlemleri:
71 (24.83%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-6.24 USD
Ortalama kâr:
17.53 USD
Ortalama zarar:
-51.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 340.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 340.54 USD (20)
Aylık büyüme:
-3.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 785.87 USD
Maksimum:
3 155.94 USD (10.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.63% (3 155.94 USD)
Varlığa göre:
2.87% (1 164.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +262.20 USD
En kötü işlem: -338 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +441.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 340.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|5.27 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|19.22 × 216
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-4%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
1
0%
286
65%
83%
0.64
-6.24
USD
USD
8%
1:400