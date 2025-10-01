- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
10.32 USD (1 129 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (10.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.32 USD (8)
Sharpe oranı:
5.69
Alım-satım etkinliği:
96.31%
Maks. mevduat yükü:
101.24%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
36.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
35.57% (12.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|829
|EURJPY
|300
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +10.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 14
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 98
|
FBS-Real-9
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|1.14 × 894
|
OctaFX-Real8
|1.16 × 902
|
OctaFX-Real9
|1.20 × 809
|
OctaFX-Real2
|1.21 × 336
|
LiteFinance-Cent2.com
|8.00 × 2
|
FBS-Real-7
|9.50 × 2
|
Weltrade-Live
|11.00 × 3
|
RoboForex-Pro-3
|14.00 × 1
|
GoDo-Live
|21.50 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
USD
38
USD
USD
2
0%
8
100%
96%
n/a
1.29
USD
USD
36%
1:100