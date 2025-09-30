- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
21 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
15.10 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
98.46 USD (97 528 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
21 (98.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.46 USD (21)
Sharpe oranı:
1.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.35%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
14 (66.67%)
Satış işlemleri:
7 (33.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.69 USD
Ortalama kâr:
4.69 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.45% (362.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|ETHUSD
|4
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|3
|USDJPY
|2
|EURGBP
|2
|XAGUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|15
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|13
|USDJPY
|3
|EURGBP
|15
|XAGUSD
|15
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|84K
|ETHUSD
|3.3K
|XAUUSD
|9.2K
|EURUSD
|269
|USDJPY
|402
|EURGBP
|141
|XAGUSD
|301
|USDCHF
|113
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +98.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Estrategia Diversificada recomendable mínimo $5,000 Rentabilidad Diaria de 4%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
2%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
1
100%
21
100%
100%
n/a
4.69
USD
USD
8%
1:200