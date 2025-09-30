- Büyüme
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
49 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (30.00%)
En iyi işlem:
84.90 USD
En kötü işlem:
-33.65 USD
Brüt kâr:
934.31 USD (18 717 pips)
Brüt zarar:
-249.00 USD (4 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (259.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
259.10 USD (14)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
2.01%
Maks. mevduat yükü:
2.65%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
8.87
Alış işlemleri:
47 (67.14%)
Satış işlemleri:
23 (32.86%)
Kâr faktörü:
3.75
Beklenen getiri:
9.79 USD
Ortalama kâr:
19.07 USD
Ortalama zarar:
-11.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-24.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.15 USD (4)
Aylık büyüme:
45.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.65 USD
Maksimum:
77.30 USD (4.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.88% (77.30 USD)
Varlığa göre:
1.05% (15.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|685
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +84.90 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +259.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.32 × 109
|
ICMarketsAU-Live
|1.37 × 187
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29189
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
3
100%
70
70%
2%
3.75
9.79
USD
USD
5%
1:500