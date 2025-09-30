- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
40 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (11.11%)
En iyi işlem:
75.20 USD
En kötü işlem:
-14.45 USD
Brüt kâr:
549.91 USD (15 147 pips)
Brüt zarar:
-39.43 USD (2 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (450.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
450.73 USD (27)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
78.16%
Maks. mevduat yükü:
1.33%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
26.77
Alış işlemleri:
45 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
13.95
Beklenen getiri:
11.34 USD
Ortalama kâr:
13.75 USD
Ortalama zarar:
-7.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.07 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.07 USD (1.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.31% (19.07 USD)
Varlığa göre:
0.03% (0.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|510
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +75.20 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +450.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.63 × 196
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
53%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
45
88%
78%
13.94
11.34
USD
USD
1%
1:500