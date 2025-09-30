- Büyüme
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
22 (53.65%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (46.34%)
En iyi işlem:
0.99 USD
En kötü işlem:
-2.26 USD
Brüt kâr:
5.30 USD (28 033 pips)
Brüt zarar:
-8.90 USD (38 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (0.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.51 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
-0.79
Alış işlemleri:
28 (68.29%)
Satış işlemleri:
13 (31.71%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
0.24 USD
Ortalama zarar:
-0.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.57 USD (3)
Aylık büyüme:
-5.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.23 USD
Maksimum:
4.53 USD (6.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTECm
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTECm
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTECm
|-11K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.99 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
