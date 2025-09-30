SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Prime Scalper Master
Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara

Prime Scalper Master

Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
EightcapGlobal-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.06 USD
Brüt kâr:
0.00 USD (5 pips)
Brüt zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-11.06
Alım-satım etkinliği:
14.93%
Maks. mevduat yükü:
4.81%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.11 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
0.11 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.10% (-0.00 USD)
Varlığa göre:
5.23% (3.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD.i 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD.i 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD.i 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Min Deposit- 100
ECN/Raw Brokers only
Leverage - any
suggests Low latency broker 
Volume Max - 0.01 for Each $50 
İnceleme yok
2025.09.30 19:37
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.30 19:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 19:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Prime Scalper Master
Ayda 999 USD
-0%
0
0
USD
58
USD
1
100%
2
0%
15%
0.00
-0.06
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.