İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.06 USD
Brüt kâr:
0.00 USD (5 pips)
Brüt zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-11.06
Alım-satım etkinliği:
14.93%
Maks. mevduat yükü:
4.81%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.11 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
0.11 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.10% (-0.00 USD)
Varlığa göre:
5.23% (3.03 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
