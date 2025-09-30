- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
0.00 EUR
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 EUR (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 EUR
Ortalama kâr:
0.00 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
John Wick Hinter in Unterschiedlichen Asseds mit unterschiedlichen Einstellungen
İnceleme yok