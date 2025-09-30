SinyallerBölümler
Daniil Shchukin

Algorithmic Fund

Daniil Shchukin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Tickmill-Live
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
11 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (31.25%)
En iyi işlem:
571.41 USD
En kötü işlem:
-48.60 USD
Brüt kâr:
2 234.65 USD (209 529 pips)
Brüt zarar:
-123.93 USD (21 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 006.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 006.46 USD (6)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
79.80%
Maks. mevduat yükü:
1.20%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
38.83
Alış işlemleri:
11 (68.75%)
Satış işlemleri:
5 (31.25%)
Kâr faktörü:
18.03
Beklenen getiri:
131.92 USD
Ortalama kâr:
203.15 USD
Ortalama zarar:
-24.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-48.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.60 USD (1)
Aylık büyüme:
2.11%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.76 USD
Maksimum:
54.36 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.05% (54.36 USD)
Varlığa göre:
0.52% (518.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 6
BTCUSD 4
GBPCHF 2
USDCHF 1
NZDUSD 1
XAUUSD 1
GBPJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 1.2K
BTCUSD 755
GBPCHF -17
USDCHF 27
NZDUSD 100
XAUUSD -28
GBPJPY 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 16K
BTCUSD 172K
GBPCHF -13
USDCHF 24
NZDUSD 84
XAUUSD -334
GBPJPY 62
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +571.41 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 006.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.13 × 8
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.40 × 50
ICMarketsEU-MT5-4
1.83 × 6
VTMarkets-Live
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1036
Pepperstone-MT5-Live01
2.73 × 11
ICMarketsSC-MT5
2.86 × 125
BlackBullMarkets-Live
3.79 × 19
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.59 × 81
ICMarketsEU-MT5-5
4.63 × 56
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.18 × 38
Exness-MT5Real3
5.43 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.63 × 54
VantageInternational-Live
5.83 × 6
TradeMaxGlobal-Live
6.18 × 111
Exness-MT5Real6
6.92 × 12
İnceleme yok
2025.10.01 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 18:37
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.30 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 18:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algorithmic Fund
Ayda 300 USD
2%
0
0
USD
102K
USD
1
93%
16
68%
80%
18.03
131.92
USD
1%
1:300
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.