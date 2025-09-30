- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
11 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (31.25%)
En iyi işlem:
571.41 USD
En kötü işlem:
-48.60 USD
Brüt kâr:
2 234.65 USD (209 529 pips)
Brüt zarar:
-123.93 USD (21 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 006.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 006.46 USD (6)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
79.80%
Maks. mevduat yükü:
1.20%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
38.83
Alış işlemleri:
11 (68.75%)
Satış işlemleri:
5 (31.25%)
Kâr faktörü:
18.03
Beklenen getiri:
131.92 USD
Ortalama kâr:
203.15 USD
Ortalama zarar:
-24.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-48.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.60 USD (1)
Aylık büyüme:
2.11%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.76 USD
Maksimum:
54.36 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.05% (54.36 USD)
Varlığa göre:
0.52% (518.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|6
|BTCUSD
|4
|GBPCHF
|2
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|1.2K
|BTCUSD
|755
|GBPCHF
|-17
|USDCHF
|27
|NZDUSD
|100
|XAUUSD
|-28
|GBPJPY
|43
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|16K
|BTCUSD
|172K
|GBPCHF
|-13
|USDCHF
|24
|NZDUSD
|84
|XAUUSD
|-334
|GBPJPY
|62
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +571.41 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 006.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
PUPrime-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
itexsys-Platform
|0.00 × 1
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
TickmillEU-Live
|0.13 × 8
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
Exness-MT5Real5
|1.40 × 50
ICMarketsEU-MT5-4
|1.83 × 6
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
|2.24 × 1036
Pepperstone-MT5-Live01
|2.73 × 11
ICMarketsSC-MT5
|2.86 × 125
BlackBullMarkets-Live
|3.79 × 19
Aglobe-Live
|4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
|4.59 × 81
ICMarketsEU-MT5-5
|4.63 × 56
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
Alpari-MT5
|5.18 × 38
Exness-MT5Real3
|5.43 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.63 × 54
VantageInternational-Live
|5.83 × 6
TradeMaxGlobal-Live
|6.18 × 111
Exness-MT5Real6
|6.92 × 12
İnceleme yok
