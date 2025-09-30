- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
237 (79.26%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (20.74%)
En iyi işlem:
51.03 UST
En kötü işlem:
-41.30 UST
Brüt kâr:
623.85 UST (35 848 pips)
Brüt zarar:
-726.77 UST (48 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (89.13 UST)
Maksimum ardışık kâr:
109.41 UST (20)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
30.79%
Maks. mevduat yükü:
9.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
171 (57.19%)
Satış işlemleri:
128 (42.81%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.34 UST
Ortalama kâr:
2.63 UST
Ortalama zarar:
-11.72 UST
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-74.07 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-173.77 UST (8)
Aylık büyüme:
1.76%
Yıllık tahmin:
21.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
323.71 UST
Maksimum:
425.11 UST (24.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.99% (425.23 UST)
Varlığa göre:
4.16% (126.36 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|151
|XAUUSD+
|72
|AUDCAD+
|28
|AUDUSD+
|28
|EURUSD+
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD+
|132
|XAUUSD+
|24
|AUDCAD+
|42
|AUDUSD+
|13
|EURUSD+
|-314
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD+
|11K
|XAUUSD+
|-10K
|AUDCAD+
|6K
|AUDUSD+
|572
|EURUSD+
|-20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.03 UST
En kötü işlem: -41 UST
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +89.13 UST
Maksimum ardışık zarar: -74.07 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
-14%
0
0
USD
USD
3.1K
UST
UST
17
100%
299
79%
31%
0.85
-0.34
UST
UST
25%
1:500