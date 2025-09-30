SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUUSD HR SS
Kirill Skutin

XAUUSD HR SS

Kirill Skutin
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
237 (79.26%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (20.74%)
En iyi işlem:
51.03 UST
En kötü işlem:
-41.30 UST
Brüt kâr:
623.85 UST (35 848 pips)
Brüt zarar:
-726.77 UST (48 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (89.13 UST)
Maksimum ardışık kâr:
109.41 UST (20)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
30.79%
Maks. mevduat yükü:
9.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
171 (57.19%)
Satış işlemleri:
128 (42.81%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.34 UST
Ortalama kâr:
2.63 UST
Ortalama zarar:
-11.72 UST
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-74.07 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-173.77 UST (8)
Aylık büyüme:
1.76%
Yıllık tahmin:
21.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
323.71 UST
Maksimum:
425.11 UST (24.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.99% (425.23 UST)
Varlığa göre:
4.16% (126.36 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 151
XAUUSD+ 72
AUDCAD+ 28
AUDUSD+ 28
EURUSD+ 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ 132
XAUUSD+ 24
AUDCAD+ 42
AUDUSD+ 13
EURUSD+ -314
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ 11K
XAUUSD+ -10K
AUDCAD+ 6K
AUDUSD+ 572
EURUSD+ -20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.03 UST
En kötü işlem: -41 UST
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +89.13 UST
Maksimum ardışık zarar: -74.07 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

123
İnceleme yok
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 82 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUUSD HR SS
Ayda 1000 USD
-14%
0
0
USD
3.1K
UST
17
100%
299
79%
31%
0.85
-0.34
UST
25%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.