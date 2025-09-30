- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
44.85 USD
En kötü işlem:
-29.89 USD
Brüt kâr:
114.06 USD (18 024 pips)
Brüt zarar:
-77.22 USD (12 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (64.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.14 USD (2)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
33.16%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
4.61 USD
Ortalama kâr:
28.52 USD
Ortalama zarar:
-19.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.95 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.27 USD
Maksimum:
40.95 USD (87.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.72% (40.95 USD)
Varlığa göre:
56.83% (40.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPYm
|2
|GBPJPYm
|2
|EURAUDm
|2
|GBPAUDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPYm
|17
|GBPJPYm
|-7
|EURAUDm
|63
|GBPAUDm
|-36
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPYm
|2.8K
|GBPJPYm
|-1.2K
|EURAUDm
|10K
|GBPAUDm
|-5.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.85 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +64.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
