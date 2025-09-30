SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOD OF GAMBLER
Budi Santoso S Kom

GOD OF GAMBLER

Budi Santoso S Kom
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 246%
Exness-Real18
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
44.85 USD
En kötü işlem:
-29.89 USD
Brüt kâr:
114.06 USD (18 024 pips)
Brüt zarar:
-77.22 USD (12 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (64.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.14 USD (2)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
33.16%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
4.61 USD
Ortalama kâr:
28.52 USD
Ortalama zarar:
-19.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.95 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.27 USD
Maksimum:
40.95 USD (87.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.72% (40.95 USD)
Varlığa göre:
56.83% (40.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPYm 2
GBPJPYm 2
EURAUDm 2
GBPAUDm 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPYm 17
GBPJPYm -7
EURAUDm 63
GBPAUDm -36
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPYm 2.8K
GBPJPYm -1.2K
EURAUDm 10K
GBPAUDm -5.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.85 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +64.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.30 18:37
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 3.51% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 18:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.63% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 18:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.51% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 18:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 18:37
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol