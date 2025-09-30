- Büyüme
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
20 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.74 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
108.84 USD (79 404 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
20 (108.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.84 USD (20)
Sharpe oranı:
3.93
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (20.00%)
Satış işlemleri:
16 (80.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.44 USD
Ortalama kâr:
5.44 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
6.98%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|15
|BTCUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|88
|BTCUSD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|8.8K
|BTCUSD
|71K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
En iyi işlem: +7.74 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +108.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
