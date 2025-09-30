- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.7K
|EURUSD
|-47
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🚀 High-Precision Gold Signals 🚀
Welcome to our exclusive group focused on XAUUSD (Gold) trading.
Here you’ll get access to accurate and strategic entries, always prioritizing quality over quantity.
✅ Historical accuracy above 85%
✅ Few but highly consistent trades per day
✅ Risk management applied to every signal
✅ Clear, objective, and easy-to-follow setups
Our mission is long-term consistency, combining technical analysis, market experience, and discipline.
📌 Perfect for traders who value accuracy, focus, and simplicity.