SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Paim Gold
Alexandre Emilio Pappas Volkmer

Paim Gold

Alexandre Emilio Pappas Volkmer
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
DooTechnology-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
18 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (14.29%)
En iyi işlem:
334.00 USD
En kötü işlem:
-202.80 USD
Brüt kâr:
2 456.70 USD (6 726 pips)
Brüt zarar:
-273.84 USD (1 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 476.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 476.30 USD (14)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
10.62
Alış işlemleri:
16 (76.19%)
Satış işlemleri:
5 (23.81%)
Kâr faktörü:
8.97
Beklenen getiri:
103.95 USD
Ortalama kâr:
136.48 USD
Ortalama zarar:
-91.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-202.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.80 USD (1)
Aylık büyüme:
1 095.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.24 USD
Maksimum:
205.50 USD (12.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 19
EURUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.2K
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.7K
EURUSD -47
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +334.00 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 476.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

🚀 High-Precision Gold Signals 🚀
Welcome to our exclusive group focused on XAUUSD (Gold) trading.
Here you’ll get access to accurate and strategic entries, always prioritizing quality over quantity.

✅ Historical accuracy above 85%
✅ Few but highly consistent trades per day
✅ Risk management applied to every signal
✅ Clear, objective, and easy-to-follow setups

Our mission is long-term consistency, combining technical analysis, market experience, and discipline.

📌 Perfect for traders who value accuracy, focus, and simplicity.


İnceleme yok
2025.09.30 17:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 17:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol