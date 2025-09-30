SinyallerBölümler
Vladimir Cuts

Dar

Vladimir Cuts
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
26 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (33.33%)
En iyi işlem:
27.74 USD
En kötü işlem:
-7.99 USD
Brüt kâr:
85.60 USD (105 842 pips)
Brüt zarar:
-46.93 USD (92 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (11.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.43 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
21.91%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
23 (58.97%)
Satış işlemleri:
16 (41.03%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
3.29 USD
Ortalama zarar:
-3.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.52 USD (2)
Aylık büyüme:
38.67%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.22 USD
Maksimum:
18.03 USD (17.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.71% (18.03 USD)
Varlığa göre:
4.69% (6.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
BTCUSD 9
XRPUSDT 5
XAGUSD 5
GBPUSD 3
USDJPY 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 25
BTCUSD 5
XRPUSDT 1
XAGUSD 5
GBPUSD 1
USDJPY 0
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.2K
BTCUSD 15K
XRPUSDT 144
XAGUSD 6.9K
GBPUSD 133
USDJPY 24
EURUSD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.74 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VitalMarkets-Live
0.00 × 8
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
CFI1-Real
0.00 × 119
TitanFX-06
0.00 × 26
EBCGroup-Live
0.00 × 30
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 79
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 112
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 3
LeadCapital-Live
0.00 × 42
LMAXMU-LIVE
0.00 × 56
TiranForex-Live
0.00 × 58
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
0.00 × 5
IMMFX-Real
0.00 × 8
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
FxBrew-Live
0.00 × 2
IronFXBM-Real4
0.00 × 15
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
CharterprimeAU-Live
0.00 × 19
1013 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.30 18:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 16:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 16:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
