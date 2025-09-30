- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
26 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (33.33%)
En iyi işlem:
27.74 USD
En kötü işlem:
-7.99 USD
Brüt kâr:
85.60 USD (105 842 pips)
Brüt zarar:
-46.93 USD (92 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (11.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.43 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
21.91%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
23 (58.97%)
Satış işlemleri:
16 (41.03%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
3.29 USD
Ortalama zarar:
-3.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.52 USD (2)
Aylık büyüme:
38.67%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.22 USD
Maksimum:
18.03 USD (17.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.71% (18.03 USD)
Varlığa göre:
4.69% (6.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|9
|XRPUSDT
|5
|XAGUSD
|5
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|25
|BTCUSD
|5
|XRPUSDT
|1
|XAGUSD
|5
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|0
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-9.2K
|BTCUSD
|15K
|XRPUSDT
|144
|XAGUSD
|6.9K
|GBPUSD
|133
|USDJPY
|24
|EURUSD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.74 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
TitanFX-06
|0.00 × 26
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 79
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 112
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 3
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 42
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 56
|
TiranForex-Live
|0.00 × 58
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
IMMFX-Real
|0.00 × 8
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 15
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
CharterprimeAU-Live
|0.00 × 19
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
USD
139
USD
USD
1
58%
39
66%
100%
1.82
0.99
USD
USD
18%
1:500