薘也 Yasukawa

BeeOne

薘也 Yasukawa
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
VantageTradingLtd-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
21 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (25.00%)
En iyi işlem:
9 261.00 JPY
En kötü işlem:
-6 853.00 JPY
Brüt kâr:
62 487.00 JPY (3 503 pips)
Brüt zarar:
-25 190.00 JPY (1 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (15 670.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
15 670.00 JPY (6)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
27.62%
Maks. mevduat yükü:
3.99%
En son işlem:
60 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.29
Alış işlemleri:
18 (64.29%)
Satış işlemleri:
10 (35.71%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
1 332.04 JPY
Ortalama kâr:
2 975.57 JPY
Ortalama zarar:
-3 598.57 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5 542.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-6 853.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
15.54%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
171.00 JPY
Maksimum:
8 693.00 JPY (3.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.04% (8 693.00 JPY)
Varlığa göre:
2.46% (6 972.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY+ 21
GBPJPY+ 3
EURJPY+ 2
EURUSD+ 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY+ 229
GBPJPY+ 34
EURJPY+ 31
EURUSD+ 33
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY+ 1.3K
GBPJPY+ 224
EURJPY+ 275
EURUSD+ 185
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 261.00 JPY
En kötü işlem: -6 853 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15 670.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -5 542.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageTradingLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.10 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.03 00:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 23:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 16:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.30 16:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 16:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
