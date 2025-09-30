- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
5 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
En iyi işlem:
10.24 USD
En kötü işlem:
-0.88 USD
Brüt kâr:
26.72 USD (1 398 pips)
Brüt zarar:
-2.32 USD (76 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (25.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.14 USD (4)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
25.55%
Maks. mevduat yükü:
0.94%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
13.26
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
11.52
Beklenen getiri:
2.71 USD
Ortalama kâr:
5.34 USD
Ortalama zarar:
-0.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.66 USD (2)
Aylık büyüme:
1.10%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.84 USD
Maksimum:
1.84 USD (0.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.18% (1.78 USD)
Varlığa göre:
0.88% (18.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|24
|EURUSD
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|168
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|-76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.24 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
Darwinex-Live
|0.51 × 177
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.60 × 30
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 526
|
DooTechnology-Live
|0.72 × 237
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|1.00 × 41
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
1%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
77%
9
55%
26%
11.51
2.71
USD
USD
1%
1:500