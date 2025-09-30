SinyallerBölümler
Andy Wijaya

Kiasu Kiasi

Andy Wijaya
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
45 (91.83%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (8.16%)
En iyi işlem:
4.02 USD
En kötü işlem:
-2.74 USD
Brüt kâr:
39.03 USD (5 775 pips)
Brüt zarar:
-7.61 USD (1 129 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (11.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.91 USD (13)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.33%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
11.47
Alış işlemleri:
11 (22.45%)
Satış işlemleri:
38 (77.55%)
Kâr faktörü:
5.13
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
0.87 USD
Ortalama zarar:
-1.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.74 USD (1)
Aylık büyüme:
3.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.74 USD (0.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.18% (22.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPYm 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPYm 31
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPYm 4.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.02 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.30 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

