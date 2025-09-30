SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Only Gold
Enzo Rene Robert Abachin

Only Gold

Enzo Rene Robert Abachin
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
19 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (24.00%)
En iyi işlem:
68.76 USD
En kötü işlem:
-48.36 USD
Brüt kâr:
435.75 USD (11 967 pips)
Brüt zarar:
-142.63 USD (5 110 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (187.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
187.72 USD (9)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.00
Alış işlemleri:
23 (92.00%)
Satış işlemleri:
2 (8.00%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
11.72 USD
Ortalama kâr:
22.93 USD
Ortalama zarar:
-23.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.36 USD (1)
Aylık büyüme:
10.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
48.84 USD (2.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 293
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.76 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +187.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello everyone,

I am a beginner trader who only trades gold.


Here is my MyFXBook: for complete transparency.


I am currently trading on a small live trading account.

If you want to follow my trades, that's fine, although I don't recommend copy trading.

I created this signal group to try to earn a little extra income alongside my trading. Thank you to those who encourage me.

And also very important, choose a good regulated broker. I personally recommend Vantage or Blueberry, which is regulated by ASIC.


İnceleme yok
2025.09.30 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 15:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol