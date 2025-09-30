SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / One Minute Breakout Strategie
Lars Kirchknopf

One Minute Breakout Strategie

Lars Kirchknopf
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
33 (66.00%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (34.00%)
En iyi işlem:
15.35 EUR
En kötü işlem:
-1.27 EUR
Brüt kâr:
32.93 EUR (263 022 pips)
Brüt zarar:
-10.66 EUR (64 016 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (4.90 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
15.35 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
43.83%
Maks. mevduat yükü:
20.77%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
7.00
Alış işlemleri:
35 (70.00%)
Satış işlemleri:
15 (30.00%)
Kâr faktörü:
3.09
Beklenen getiri:
0.45 EUR
Ortalama kâr:
1.00 EUR
Ortalama zarar:
-0.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2.81 EUR (3)
Aylık büyüme:
31.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
3.18 EUR (4.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.22% (3.18 EUR)
Varlığa göre:
14.88% (13.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 26
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 198K
XAUUSD 600
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.35 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.90 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.26 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 daha fazla...
Wenn ein Kurs bei Gold oder Bitcoin nach oben oder unten durchbricht handele ich für meistens 1 Minute.

Indikator EMA

Kein Martingale!!

zum kopieren dieses Signals bitte einen Broker mit niedrigem Spread nutzen.


 

İnceleme yok
2025.10.02 09:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 21:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 15:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 15:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 15:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
