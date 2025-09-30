- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
33 (66.00%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (34.00%)
En iyi işlem:
15.35 EUR
En kötü işlem:
-1.27 EUR
Brüt kâr:
32.93 EUR (263 022 pips)
Brüt zarar:
-10.66 EUR (64 016 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (4.90 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
15.35 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
43.83%
Maks. mevduat yükü:
20.77%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
7.00
Alış işlemleri:
35 (70.00%)
Satış işlemleri:
15 (30.00%)
Kâr faktörü:
3.09
Beklenen getiri:
0.45 EUR
Ortalama kâr:
1.00 EUR
Ortalama zarar:
-0.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2.81 EUR (3)
Aylık büyüme:
31.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
3.18 EUR (4.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.22% (3.18 EUR)
Varlığa göre:
14.88% (13.95 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|198K
|XAUUSD
|600
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.35 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.90 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.26 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Wenn ein Kurs bei Gold oder Bitcoin nach oben oder unten durchbricht handele ich für meistens 1 Minute.
Indikator EMA
Kein Martingale!!
zum kopieren dieses Signals bitte einen Broker mit niedrigem Spread nutzen.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
USD
94
EUR
EUR
1
0%
50
66%
44%
3.08
0.45
EUR
EUR
15%
1:500