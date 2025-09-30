- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
944
Kârla kapanan işlemler:
676 (71.61%)
Zararla kapanan işlemler:
268 (28.39%)
En iyi işlem:
58.80 USD
En kötü işlem:
-19.05 USD
Brüt kâr:
1 889.34 USD (1 846 145 pips)
Brüt zarar:
-894.04 USD (1 147 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (8.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.83 USD (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.92%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
179
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
14.13
Alış işlemleri:
479 (50.74%)
Satış işlemleri:
465 (49.26%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
2.79 USD
Ortalama zarar:
-3.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-46.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.62 USD (8)
Aylık büyüme:
102.66%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
70.44 USD (7.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.56% (70.36 USD)
Varlığa göre:
3.25% (30.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|746
|GBPJPY
|130
|BTCUSD
|32
|US30
|15
|USTEC
|11
|DE40
|5
|USDJPY
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|849
|GBPJPY
|84
|BTCUSD
|25
|US30
|61
|USTEC
|2
|DE40
|-14
|USDJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|39K
|GBPJPY
|9K
|BTCUSD
|270K
|US30
|54K
|USTEC
|-2.8K
|DE40
|-6.1K
|USDJPY
|-498
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.80 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +8.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.36 × 222
For monitoring purposes only.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
268%
0
0
USD
USD
984
USD
USD
8
97%
944
71%
100%
2.11
1.05
USD
USD
8%
1:500