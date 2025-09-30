SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HJ 1
Walter Joseph Dillard

HJ 1

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 268%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
944
Kârla kapanan işlemler:
676 (71.61%)
Zararla kapanan işlemler:
268 (28.39%)
En iyi işlem:
58.80 USD
En kötü işlem:
-19.05 USD
Brüt kâr:
1 889.34 USD (1 846 145 pips)
Brüt zarar:
-894.04 USD (1 147 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (8.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.83 USD (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.92%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
179
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
14.13
Alış işlemleri:
479 (50.74%)
Satış işlemleri:
465 (49.26%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
2.79 USD
Ortalama zarar:
-3.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-46.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.62 USD (8)
Aylık büyüme:
102.66%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
70.44 USD (7.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.56% (70.36 USD)
Varlığa göre:
3.25% (30.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 746
GBPJPY 130
BTCUSD 32
US30 15
USTEC 11
DE40 5
USDJPY 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 849
GBPJPY 84
BTCUSD 25
US30 61
USTEC 2
DE40 -14
USDJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 39K
GBPJPY 9K
BTCUSD 270K
US30 54K
USTEC -2.8K
DE40 -6.1K
USDJPY -498
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.80 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +8.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
OxSecurities-Live
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.36 × 222
73 daha fazla...
For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HJ 1
Ayda 30 USD
268%
0
0
USD
984
USD
8
97%
944
71%
100%
2.11
1.05
USD
8%
1:500
Kopyala

