İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
18 (52.94%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (47.06%)
En iyi işlem:
54.00 GBP
En kötü işlem:
-17.83 GBP
Brüt kâr:
182.07 GBP (13 459 pips)
Brüt zarar:
-71.30 GBP (7 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (112.95 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
112.95 GBP (9)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
95.26%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
16 (47.06%)
Satış işlemleri:
18 (52.94%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
3.26 GBP
Ortalama kâr:
10.12 GBP
Ortalama zarar:
-4.46 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-51.24 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-51.24 GBP (7)
Aylık büyüme:
11.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
51.78 GBP (4.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.60% (51.24 GBP)
Varlığa göre:
4.86% (53.65 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|143
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.00 GBP
En kötü işlem: -18 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +112.95 GBP
Maksimum ardışık zarar: -51.24 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Europe" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Trading XAU USD. Will try to capitalise on whatever trade I see, longer term ill leave running with a small lot size and scalp or day trades ill go in a bit heavier.
Chart analysis real time and fundamental data is what i use to decide whether to enter the market or not.
