Robert Jason O Watson

LengFx

Robert Jason O Watson
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
CMCMarkets1-Europe
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
18 (52.94%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (47.06%)
En iyi işlem:
54.00 GBP
En kötü işlem:
-17.83 GBP
Brüt kâr:
182.07 GBP (13 459 pips)
Brüt zarar:
-71.30 GBP (7 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (112.95 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
112.95 GBP (9)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
95.26%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
16 (47.06%)
Satış işlemleri:
18 (52.94%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
3.26 GBP
Ortalama kâr:
10.12 GBP
Ortalama zarar:
-4.46 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-51.24 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-51.24 GBP (7)
Aylık büyüme:
11.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
51.78 GBP (4.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.60% (51.24 GBP)
Varlığa göre:
4.86% (53.65 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 143
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.00 GBP
En kötü işlem: -18 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +112.95 GBP
Maksimum ardışık zarar: -51.24 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Europe" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading XAU USD.  Will try to capitalise on whatever trade I see, longer term ill leave running with a small lot size and scalp or day trades ill go in a bit heavier.

Chart analysis real time and fundamental data is what i use to decide whether to enter the market or not.

İnceleme yok
2025.10.01 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 16:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 15:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 14:19
Share of trading days is too low
2025.09.30 13:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 5% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 13:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
