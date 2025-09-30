- Büyüme
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
18 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (45.45%)
En iyi işlem:
66.27 USD
En kötü işlem:
-135.73 USD
Brüt kâr:
263.99 USD (117 300 pips)
Brüt zarar:
-578.62 USD (524 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (131.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.85 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
59.50%
Maks. mevduat yükü:
77.06%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
19 (57.58%)
Satış işlemleri:
14 (42.42%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-9.53 USD
Ortalama kâr:
14.67 USD
Ortalama zarar:
-38.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-137.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.48 USD (2)
Aylık büyüme:
-62.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
324.63 USD
Maksimum:
377.38 USD (68.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.27% (377.38 USD)
Varlığa göre:
79.65% (173.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|US30
|7
|BTCUSD
|7
|XTIUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-36
|US30
|-118
|BTCUSD
|-169
|XTIUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|321
|US30
|-11K
|BTCUSD
|-397K
|XTIUSD
|7
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +66.27 USD
En kötü işlem: -136 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +131.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -137.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 2
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 1
