SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Emas ruchan
MASRUCHAN INDOMILK

Emas ruchan

MASRUCHAN INDOMILK
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -63%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
18 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (45.45%)
En iyi işlem:
66.27 USD
En kötü işlem:
-135.73 USD
Brüt kâr:
263.99 USD (117 300 pips)
Brüt zarar:
-578.62 USD (524 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (131.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.85 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
59.50%
Maks. mevduat yükü:
77.06%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
19 (57.58%)
Satış işlemleri:
14 (42.42%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-9.53 USD
Ortalama kâr:
14.67 USD
Ortalama zarar:
-38.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-137.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.48 USD (2)
Aylık büyüme:
-62.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
324.63 USD
Maksimum:
377.38 USD (68.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.27% (377.38 USD)
Varlığa göre:
79.65% (173.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 16
US30 7
BTCUSD 7
XTIUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -36
US30 -118
BTCUSD -169
XTIUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 321
US30 -11K
BTCUSD -397K
XTIUSD 7
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.27 USD
En kötü işlem: -136 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +131.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -137.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 2
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 1
161 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.08 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 23:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 19:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 22:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 16:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.01 15:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.01 14:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 14:19
Share of trading days is too low
2025.09.30 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 13:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
