- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
11 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (8.33%)
En iyi işlem:
7.04 USD
En kötü işlem:
-0.80 USD
Brüt kâr:
20.43 USD (155 522 pips)
Brüt zarar:
-0.80 USD (117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (4.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.32 USD (5)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
19.41%
Maks. mevduat yükü:
52.71%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
24.54
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
25.54
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
1.86 USD
Ortalama zarar:
-0.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.80 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.80 USD (0.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.18% (0.80 USD)
Varlığa göre:
0.52% (2.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|1
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|5.9K
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|11
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.04 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
✅ Safe and Stable Growth NINJA – Düşük Riskli ve Uzun Vadeli Forex Sinyali
⚖️ Konservatif risk – kaldıraç 1:50, global stop %3
📈 Gerçekçi hedef – aylık %3–5 kâr
🔒 Düşük drawdown için sıkı risk kontrolü
🧠 12+ yıl Forex ticaret deneyimi
🚫 Martingale yok, grid yok, yapay zekâ yok – %100 manuel işlem
👉 Düzenli kâr, istikrarlı büyüme ve uzun vadeli bir proje arayan yatırımcılar için mükemmel.
Anahtar kelimeler: düşük riskli forex sinyali, istikrarlı büyüme, güvenli işlem, düzenli kâr, IC Markets, manuel işlem, uzun vadeli yatırım, proje
✅ Safe and Stable Growth NINJA – Düşük Risk, Gerçek Sonuçlar
Aşırı vaatlerde bulunan, büyük drawdown ile çöken ve gerçekçi olmayan hedeflerin peşinden koşan sinyallerden bıktınız mı?
Burada sadece aktif görünmek için işlem açmıyoruz. Önceliğimiz sermayeyi korumak ve istikrarı sürdürmek. Setup yoksa, işlem de yok.
Aylık para yatırma ve çekim yapıyoruz! Bu uzun vadeli bir projedir!
Not: IC Markets Standard hesabı kullanıyorum, böylece farklı bir broker kullansanız bile sinyal doğru şekilde kopyalanır.
Safe and Stable Growth NINJA farklı şekilde tasarlandı.
⚖️ Konservatif risk yönetimi – kaldıraç 1:50
📈 Gerçekçi aylık hedef – yaklaşık %3–5 kâr
🔒 Akıllı girişler ve sıkı kontrol ile düşük ortalama drawdown
🧠 Forex piyasasında 12+ yıllık deneyim
🚫 Kumar yok, martingale yok, hype yok
🚫 Düşüncesiz veya sorumsuz işlemler yok
🚫 Robot yok, yapay zekâ yok – %100 manuel işlem
Bu sinyal, istikrarlı sonuçlar arayan ve sermayesini güvenli ve istikrarlı bir şekilde büyütmek isteyenler için idealdir.
👉 Safe and Stable Growth NINJA tarzına katılın ve kârlı ticaret için profesyonel ve uzun vadeli bir yaklaşımı deneyimleyin.
📩 Bu stratejiyi %100 uygulamak ister misiniz? Bizimle iletişime geçin — özel bir tablo sunuyoruz ve kârı maksimize edip uzun vadeli servet inşa etmenizi öğretiyoruz.
Telegram Kanalları:
Brazil – https://t.me/steadygrowth_ninja_br
