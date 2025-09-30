- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
14 (60.86%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (39.13%)
En iyi işlem:
20.16 USD
En kötü işlem:
-5.43 USD
Brüt kâr:
45.29 USD (4 553 pips)
Brüt zarar:
-19.51 USD (1 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (21.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.69 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
51.19%
Maks. mevduat yükü:
15.06%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
17 (73.91%)
Satış işlemleri:
6 (26.09%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
1.12 USD
Ortalama kâr:
3.24 USD
Ortalama zarar:
-2.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.48 USD (3)
Aylık büyüme:
25.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.12 USD
Maksimum:
9.48 USD (9.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.45% (9.48 USD)
Varlığa göre:
3.94% (5.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|36
|EURUSD
|-11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.7K
|EURUSD
|-614
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.16 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.36 × 39
|
RoboForex-Pro
|2.63 × 56
|
RoboForex-Pro-5
|3.16 × 836
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.33 × 58
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
Copy trades for Free!https://t.me/pipfinite
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
USD
126
USD
USD
1
100%
23
60%
51%
2.32
1.12
USD
USD
9%
1:500