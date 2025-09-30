Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-6 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.24 × 38 ICMarketsSC-Live09 0.68 × 491 RoboForex-Pro-4 2.06 × 72 ICMarketsSC-Live23 2.36 × 39 RoboForex-Pro 2.63 × 56 RoboForex-Pro-5 3.16 × 836 FusionMarkets-Live 2 3.44 × 34 ForexClubBY-MT4 Real Server 4.39 × 97 Alpari-Pro.ECN 7.33 × 58 XMGlobal-Real 24 14.50 × 2 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya