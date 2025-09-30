SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PendulumLibraEA LIVE
Fabio Ciccangeli

PendulumLibraEA LIVE

Fabio Ciccangeli
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -48%
Axi-US03-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
39 (82.97%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (17.02%)
En iyi işlem:
60.50 EUR
En kötü işlem:
-723.82 EUR
Brüt kâr:
566.89 EUR (5 610 pips)
Brüt zarar:
-1 067.10 EUR (12 637 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (344.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
344.80 EUR (27)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
85.19%
Maks. mevduat yükü:
46.98%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
28 (59.57%)
Satış işlemleri:
19 (40.43%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-10.64 EUR
Ortalama kâr:
14.54 EUR
Ortalama zarar:
-133.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-946.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-946.76 EUR (3)
Aylık büyüme:
-48.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
500.21 EUR
Maksimum:
978.60 EUR (100.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.19% (978.60 EUR)
Varlığa göre:
65.29% (944.45 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro -570
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro -7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.50 EUR
En kötü işlem: -724 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +344.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -946.76 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This Signals is the record of my EA: PendulumLibra.

You can subscribe to test the EA in action, and then you can buy it.


It also give report on LIVE MARKETS

2025.10.01 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 21:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 15:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 15:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 14:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 14:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 10:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 10:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 10:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
