- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
43.14 USD
En kötü işlem:
-23.10 USD
Brüt kâr:
57.50 USD (407 800 pips)
Brüt zarar:
-40.12 USD (346 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (46.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
80.33%
Maks. mevduat yükü:
1.15%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.17 USD
Ortalama kâr:
11.50 USD
Ortalama zarar:
-13.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-35.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.42 USD (2)
Aylık büyüme:
1.74%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.46 USD
Maksimum:
35.42 USD (3.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.52% (35.42 USD)
Varlığa göre:
2.84% (28.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|17
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|62K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.14 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +46.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 22
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 666
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|23.40 × 187
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
77%
8
62%
80%
1.43
2.17
USD
USD
4%
1:500