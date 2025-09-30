SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Funded Tiger
Firas Abdulmuntasser Salim Albaker

Funded Tiger

Firas Abdulmuntasser Salim Albaker
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
0%
FundedNext-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
44 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (42.86%)
En iyi işlem:
158.30 USD
En kötü işlem:
-312.00 USD
Brüt kâr:
2 342.10 USD (23 390 pips)
Brüt zarar:
-3 166.40 USD (31 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (2 241.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 241.50 USD (40)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
38 (49.35%)
Satış işlemleri:
39 (50.65%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-10.71 USD
Ortalama kâr:
53.23 USD
Ortalama zarar:
-95.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-1 993.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 993.10 USD (22)
Aylık büyüme:
-3.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
968.60 USD
Maksimum:
2 072.70 USD (7.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -824
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -7.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +158.30 USD
En kötü işlem: -312 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +2 241.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 993.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FundedNext-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

      When all the ways close in front of you.

              join me and believe me you

                      will open the secret way

                              of your success

İnceleme yok
2025.10.01 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
