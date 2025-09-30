- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
13 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.71 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
39.86 USD (3 992 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
13 (39.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.86 USD (13)
Sharpe oranı:
2.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
2.51%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
13 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.07 USD
Ortalama kâr:
3.07 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.21% (27.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sv
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sv
|4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.71 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +39.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok