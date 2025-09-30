- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
11 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (21.43%)
En iyi işlem:
111.86 USD
En kötü işlem:
-59.81 USD
Brüt kâr:
626.44 USD (3 815 pips)
Brüt zarar:
-150.50 USD (837 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (468.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
468.59 USD (9)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
23.10%
Maks. mevduat yükü:
0.51%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
7.96
Alış işlemleri:
14 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.16
Beklenen getiri:
34.00 USD
Ortalama kâr:
56.95 USD
Ortalama zarar:
-50.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-59.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.81 USD (1)
Aylık büyüme:
3.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.24 USD
Maksimum:
59.81 USD (0.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.50% (59.81 USD)
Varlığa göre:
0.34% (42.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|476
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +111.86 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +468.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
1
100%
14
78%
23%
4.16
34.00
USD
USD
0%
1:300