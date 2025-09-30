Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3 0.00 × 1 Exness-Real17 0.76 × 50 TradeMaxGlobal-Demo 5.57 × 30 Exness-Real16 7.62 × 52 Exness-Real29 8.22 × 115 ICMarketsSC-Live05 9.52 × 537 Exness-Real4 10.79 × 282 ICMarketsSC-Live31 11.81 × 53 RoboForex-Pro-3 14.38 × 8