İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
En iyi işlem:
305.34 USD
En kötü işlem:
-67.66 USD
Brüt kâr:
522.59 USD (411 411 pips)
Brüt zarar:
-334.50 USD (109 482 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (217.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
305.34 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
72.96%
Maks. mevduat yükü:
5.27%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
12 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
15.67 USD
Ortalama kâr:
174.20 USD
Ortalama zarar:
-37.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-181.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-181.00 USD (6)
Aylık büyüme:
2.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
181.00 USD
Maksimum:
181.00 USD (2.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.55% (181.00 USD)
Varlığa göre:
1.27% (89.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|USTEC
|2
|BTCUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-296
|USTEC
|217
|BTCUSD
|305
|USDJPY
|-39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-109K
|USTEC
|30K
|BTCUSD
|382K
|USDJPY
|-227
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +305.34 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +217.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -181.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.62 × 52
|
Exness-Real29
|8.22 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
3%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
1
100%
12
25%
73%
1.56
15.67
USD
USD
3%
1:200