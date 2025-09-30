SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Miner 001
Hao Lang Tan

Gold Miner 001

Hao Lang Tan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
94 (90.38%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (9.62%)
En iyi işlem:
35.60 USD
En kötü işlem:
-13.98 USD
Brüt kâr:
340.65 USD (286 352 pips)
Brüt zarar:
-75.90 USD (50 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (122.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.42 USD (36)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
86.74%
Maks. mevduat yükü:
8.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
110
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.61
Alış işlemleri:
59 (56.73%)
Satış işlemleri:
45 (43.27%)
Kâr faktörü:
4.49
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
3.62 USD
Ortalama zarar:
-7.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.75 USD (3)
Aylık büyüme:
27.41%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.75 USD (2.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.71% (30.75 USD)
Varlığa göre:
4.07% (50.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 79
BTCUSD 10
GBPUSD 9
EURUSD 5
XTIUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 241
BTCUSD 22
GBPUSD 3
EURUSD -2
XTIUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 221K
GBPUSD 383
EURUSD -185
XTIUSD 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.60 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +122.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2380
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 42
ICMarketsSC-Live19
0.47 × 30
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 115
Tickmill-Live02
0.84 × 19
Exness-Real16
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 10
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1214
ICMarketsSC-Live07
1.35 × 2060
ICMarketsSC-Live23
1.38 × 60
ICMarketsSC-Live11
1.49 × 618
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.09 × 360
ICMarketsSC-Live24
2.21 × 351
ICMarketsSC-Live12
2.29 × 7
Axi-US06-Live
2.59 × 32
AdmiralMarkets-Live
2.67 × 3
ICMarkets-Live06
2.97 × 156
趋势头皮策略，日均1-5%，欢迎互相交流。IC新户：https://www.ic-asia-official.com/cn/open-trading-account/live/?camp=50922&nbsp;   exness开新户：https://one.exnessonelink.com/a/uv6bhvdm
İnceleme yok
2025.09.30 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
