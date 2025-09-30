- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
94 (90.38%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (9.62%)
En iyi işlem:
35.60 USD
En kötü işlem:
-13.98 USD
Brüt kâr:
340.65 USD (286 352 pips)
Brüt zarar:
-75.90 USD (50 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (122.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.42 USD (36)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
86.74%
Maks. mevduat yükü:
8.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
110
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.61
Alış işlemleri:
59 (56.73%)
Satış işlemleri:
45 (43.27%)
Kâr faktörü:
4.49
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
3.62 USD
Ortalama zarar:
-7.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.75 USD (3)
Aylık büyüme:
27.41%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.75 USD (2.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.71% (30.75 USD)
Varlığa göre:
4.07% (50.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|5
|XTIUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|241
|BTCUSD
|22
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|-2
|XTIUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|BTCUSD
|221K
|GBPUSD
|383
|EURUSD
|-185
|XTIUSD
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.60 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +122.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 42
|
ICMarketsSC-Live19
|0.47 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 115
|
Tickmill-Live02
|0.84 × 19
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1214
|
ICMarketsSC-Live07
|1.35 × 2060
|
ICMarketsSC-Live23
|1.38 × 60
|
ICMarketsSC-Live11
|1.49 × 618
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.09 × 360
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 351
|
ICMarketsSC-Live12
|2.29 × 7
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
AdmiralMarkets-Live
|2.67 × 3
|
ICMarkets-Live06
|2.97 × 156
趋势头皮策略，日均1-5%，欢迎互相交流。IC新户：https://www.ic-asia-official.com/cn/open-trading-account/live/?camp=50922 exness开新户：https://one.exnessonelink.com/a/uv6bhvdm
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
27%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
84%
104
90%
87%
4.48
2.55
USD
USD
4%
1:500