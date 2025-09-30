- Büyüme
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
27 (79.41%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (20.59%)
En iyi işlem:
828.00 USD
En kötü işlem:
-284.10 USD
Brüt kâr:
3 676.25 USD (16 034 pips)
Brüt zarar:
-362.85 USD (3 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2 814.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 814.30 USD (9)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
91.28%
Maks. mevduat yükü:
16.44%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
11.02
Alış işlemleri:
27 (79.41%)
Satış işlemleri:
7 (20.59%)
Kâr faktörü:
10.13
Beklenen getiri:
97.45 USD
Ortalama kâr:
136.16 USD
Ortalama zarar:
-51.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-300.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.70 USD (2)
Aylık büyüme:
36.82%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
300.70 USD (3.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.07% (300.70 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 16
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
