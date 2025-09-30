- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
81 (55.86%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (44.14%)
En iyi işlem:
134.94 USD
En kötü işlem:
-100.50 USD
Brüt kâr:
2 475.04 USD (236 529 pips)
Brüt zarar:
-1 360.54 USD (119 485 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (433.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
493.79 USD (12)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.08%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
114 (78.62%)
Satış işlemleri:
31 (21.38%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
7.69 USD
Ortalama kâr:
30.56 USD
Ortalama zarar:
-21.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-319.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-319.00 USD (12)
Aylık büyüme:
106.73%
Yıllık tahmin:
1 294.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
461.82 USD (33.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.36% (461.82 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|NQ100.R
|3
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|NQ100.R
|-3
|GBPUSD
|-15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|119K
|NQ100.R
|-1.3K
|GBPUSD
|-713
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +134.94 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +433.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -319.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
123%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
7
0%
145
55%
100%
1.81
7.69
USD
USD
20%
1:200