SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Indo gold
Fahrizal Andi Kubniawan

Indo gold

Fahrizal Andi Kubniawan
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 123%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
81 (55.86%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (44.14%)
En iyi işlem:
134.94 USD
En kötü işlem:
-100.50 USD
Brüt kâr:
2 475.04 USD (236 529 pips)
Brüt zarar:
-1 360.54 USD (119 485 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (433.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
493.79 USD (12)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.08%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
114 (78.62%)
Satış işlemleri:
31 (21.38%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
7.69 USD
Ortalama kâr:
30.56 USD
Ortalama zarar:
-21.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-319.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-319.00 USD (12)
Aylık büyüme:
106.73%
Yıllık tahmin:
1 294.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
461.82 USD (33.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.36% (461.82 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 140
NQ100.R 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
NQ100.R -3
GBPUSD -15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 119K
NQ100.R -1.3K
GBPUSD -713
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +134.94 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +433.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -319.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
265 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.30 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Indo gold
Ayda 30 USD
123%
0
0
USD
2.3K
USD
7
0%
145
55%
100%
1.81
7.69
USD
20%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.