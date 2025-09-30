- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
62 (71.26%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (28.74%)
En iyi işlem:
113.60 USD
En kötü işlem:
-142.75 USD
Brüt kâr:
1 076.62 USD (24 730 pips)
Brüt zarar:
-536.99 USD (106 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (80.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
336.61 USD (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
55 (63.22%)
Satış işlemleri:
32 (36.78%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
6.20 USD
Ortalama kâr:
17.36 USD
Ortalama zarar:
-21.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.75 USD (1)
Aylık büyüme:
20.90%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.71 USD
Maksimum:
265.43 USD (69.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|31
|XAUUSD
|24
|US30
|17
|BTCUSD
|15
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-16
|XAUUSD
|599
|US30
|-4
|BTCUSD
|-40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|734
|XAUUSD
|3.6K
|US30
|-3.6K
|BTCUSD
|-82K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok