Akl Keyrouz

KiraCat

Akl Keyrouz
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
FPMarketsLLC-Live
1:5
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
193
Kârla kapanan işlemler:
160 (82.90%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (17.10%)
En iyi işlem:
558.24 USD
En kötü işlem:
-578.97 USD
Brüt kâr:
3 703.01 USD (421 321 pips)
Brüt zarar:
-2 969.99 USD (394 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (356.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
558.24 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
55.85%
Maks. mevduat yükü:
177.42%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
101 (52.33%)
Satış işlemleri:
92 (47.67%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
3.80 USD
Ortalama kâr:
23.14 USD
Ortalama zarar:
-90.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-318.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 670.63 USD (3)
Aylık büyüme:
-50.85%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 731.44 USD (40.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.91% (1 731.44 USD)
Varlığa göre:
87.61% (477.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 189
EURUSD 3
US100 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 734
EURUSD -6
US100 4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 27K
EURUSD -59
US100 504
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +558.24 USD
En kötü işlem: -579 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +356.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -318.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.03 × 40
GoMarkets-Live
1.56 × 9
FBSTradestone-Real
4.67 × 3
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
FPMarketsSC-Live
7.44 × 16
İnceleme yok
2025.10.17 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 19:41
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 18:31
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 17:31
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 11:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 06:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 20:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 18:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 22:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 17:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KiraCat
Ayda 50 USD
-34%
0
0
USD
523
USD
6
93%
193
82%
56%
1.24
3.80
USD
88%
1:5
