- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
231 (70.85%)
Zararla kapanan işlemler:
95 (29.14%)
En iyi işlem:
34.68 USD
En kötü işlem:
-68.54 USD
Brüt kâr:
1 002.28 USD (483 432 pips)
Brüt zarar:
-932.05 USD (544 364 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (2.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.64 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
100 (30.67%)
Satış işlemleri:
226 (69.33%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
4.34 USD
Ortalama zarar:
-9.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.80 USD (3)
Aylık büyüme:
9.06%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
81.99 USD
Maksimum:
194.05 USD (15.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|JPN225
|138
|HK50
|118
|US500
|31
|USDJPY
|27
|FRA40
|5
|EURUSD
|4
|GER40
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|JPN225
|-12
|HK50
|91
|US500
|-36
|USDJPY
|80
|FRA40
|-1
|EURUSD
|-21
|GER40
|-31
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|JPN225
|-43K
|HK50
|-14K
|US500
|82
|USDJPY
|402
|FRA40
|-1.3K
|EURUSD
|19
|GER40
|-3.9K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.68 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
