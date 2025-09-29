SinyallerBölümler
Italo Martins Coutinho

Sigma Vol Scalp

Italo Martins Coutinho
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
231 (70.85%)
Zararla kapanan işlemler:
95 (29.14%)
En iyi işlem:
34.68 USD
En kötü işlem:
-68.54 USD
Brüt kâr:
1 002.28 USD (483 432 pips)
Brüt zarar:
-932.05 USD (544 364 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (2.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.64 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
100 (30.67%)
Satış işlemleri:
226 (69.33%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
4.34 USD
Ortalama zarar:
-9.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.80 USD (3)
Aylık büyüme:
9.06%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
81.99 USD
Maksimum:
194.05 USD (15.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JPN225 138
HK50 118
US500 31
USDJPY 27
FRA40 5
EURUSD 4
GER40 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JPN225 -12
HK50 91
US500 -36
USDJPY 80
FRA40 -1
EURUSD -21
GER40 -31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JPN225 -43K
HK50 -14K
US500 82
USDJPY 402
FRA40 -1.3K
EURUSD 19
GER40 -3.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.68 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 5
PUPrime-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.23 × 61
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
0.91 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
1.28 × 394
XM.COM-MT5
1.32 × 44
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
1.80 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.31 × 16
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
Darwinex-Live
3.04 × 69
TitanFX-MT5-01
3.67 × 3
RoboForex-ECN
3.67 × 121
ValutradesSeychelles-Live
4.00 × 2
Valutrades-Live
4.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
7.43 × 28
TASS-Live
7.44 × 36
AMarkets-Real
8.45 × 11
İnceleme yok
