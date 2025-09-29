SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trade With S
Saju Manir

Trade With S

Saju Manir
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
7 (41.17%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (58.82%)
En iyi işlem:
26.45 USD
En kötü işlem:
-2.60 USD
Brüt kâr:
31.50 USD (270 482 pips)
Brüt zarar:
-14.65 USD (2 348 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
11 (64.71%)
Satış işlemleri:
6 (35.29%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
4.50 USD
Ortalama zarar:
-1.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-8.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.17 USD (8)
Aylık büyüme:
8.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.62 USD
Maksimum:
14.62 USD (7.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 3
US30 3
USDCAD 2
USDCHF 2
EURJPY 1
XAUUSD 1
USDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -4
US30 0
USDCAD -3
USDCHF 30
EURJPY -3
XAUUSD -2
USDJPY 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -94
US30 -220
USDCAD -58
USDCHF 251
EURJPY -76
XAUUSD -1.9K
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.45 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
2.06 × 914
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.02 × 259
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.29 × 653
XMGlobal-MT5 4
5.56 × 36
FxPro-MT5
14.00 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.53 × 232
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2025.09.29 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
