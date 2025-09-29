Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live 0.00 × 5 Exness-MT5Real7 2.06 × 914 Pepperstone-MT5-Live01 4.00 × 1 RoboForex-ECN 4.29 × 38 Exness-MT5Real12 4.38 × 86 ICMarketsSC-MT5-2 4.71 × 28 AdmiralMarkets-Live 5.00 × 1 Exness-MT5Real15 5.02 × 259 Exness-MT5Real 5.27 × 181 Exness-MT5Real3 5.29 × 653 XMGlobal-MT5 4 5.56 × 36 FxPro-MT5 14.00 × 3 JunoMarkets-Server 17.00 × 2 Exness-MT5Real8 19.53 × 232 ICMarketsEU-MT5-2 22.70 × 90 ICMarketsSC-MT5 27.89 × 112 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya