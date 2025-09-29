- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
7 (41.17%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (58.82%)
En iyi işlem:
26.45 USD
En kötü işlem:
-2.60 USD
Brüt kâr:
31.50 USD (270 482 pips)
Brüt zarar:
-14.65 USD (2 348 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
11 (64.71%)
Satış işlemleri:
6 (35.29%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
4.50 USD
Ortalama zarar:
-1.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-8.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.17 USD (8)
Aylık büyüme:
8.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.62 USD
Maksimum:
14.62 USD (7.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|US30
|3
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURJPY
|1
|XAUUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-4
|US30
|0
|USDCAD
|-3
|USDCHF
|30
|EURJPY
|-3
|XAUUSD
|-2
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-94
|US30
|-220
|USDCAD
|-58
|USDCHF
|251
|EURJPY
|-76
|XAUUSD
|-1.9K
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.45 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|2.06 × 914
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.02 × 259
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.29 × 653
|
XMGlobal-MT5 4
|5.56 × 36
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.53 × 232
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok