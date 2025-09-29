SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CNS XAUUSD FLIP HARD
Alessio Cannas

CNS XAUUSD FLIP HARD

Alessio Cannas
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 075
Kârla kapanan işlemler:
834 (77.58%)
Zararla kapanan işlemler:
241 (22.42%)
En iyi işlem:
68.90 EUR
En kötü işlem:
-431.44 EUR
Brüt kâr:
1 699.49 EUR (107 253 pips)
Brüt zarar:
-2 263.29 EUR (108 071 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (25.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
77.51 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
78.71%
Maks. mevduat yükü:
218.87%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
814
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
1 069 (99.44%)
Satış işlemleri:
6 (0.56%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-0.52 EUR
Ortalama kâr:
2.04 EUR
Ortalama zarar:
-9.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 139.28 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 139.28 EUR (7)
Aylık büyüme:
-66.46%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
802.08 EUR
Maksimum:
1 225.47 EUR (132.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.58% (1 225.47 EUR)
Varlığa göre:
65.82% (922.75 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1075
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -643
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -818
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.90 EUR
En kötü işlem: -431 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +25.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 139.28 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InnoNetSolutions-Server01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.30 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.67% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
