- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
14 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (12.50%)
En iyi işlem:
51.12 USD
En kötü işlem:
-154.45 USD
Brüt kâr:
538.03 USD (72 039 pips)
Brüt zarar:
-243.90 USD (23 993 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (538.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
538.03 USD (14)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
14 (87.50%)
Satış işlemleri:
2 (12.50%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
18.38 USD
Ortalama kâr:
38.43 USD
Ortalama zarar:
-121.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-243.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-243.90 USD (2)
Aylık büyüme:
21.01%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
243.90 USD
Maksimum:
243.90 USD (24.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|294
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|48K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.12 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +538.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -243.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
