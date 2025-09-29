SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold24
Kirill Kargapolov

Gold24

Kirill Kargapolov
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -66%
AMarkets-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
122 (69.71%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (30.29%)
En iyi işlem:
23 787.22 RUR
En kötü işlem:
-14 359.38 RUR
Brüt kâr:
431 936.94 RUR (75 667 pips)
Brüt zarar:
-111 299.74 RUR (38 087 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (177 304.21 RUR)
Maksimum ardışık kâr:
177 304.21 RUR (30)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
24.88%
Maks. mevduat yükü:
351.31%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
7.09
Alış işlemleri:
125 (71.43%)
Satış işlemleri:
50 (28.57%)
Kâr faktörü:
3.88
Beklenen getiri:
1 832.21 RUR
Ortalama kâr:
3 540.47 RUR
Ortalama zarar:
-2 100.00 RUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-19 256.33 RUR)
Maksimum ardışık zarar:
-45 131.28 RUR (6)
Aylık büyüme:
-66.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 659.43 RUR
Maksimum:
45 212.00 RUR (16.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.82% (28 635.47 RUR)
Varlığa göre:
74.74% (1 595.18 RUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 168
CADJPY 3
BTCUSD 2
EURUSD 1
WTI 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.3K
CADJPY 2
BTCUSD -2
EURUSD 14
WTI -17
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 38K
CADJPY -154
BTCUSD -76
EURUSD 148
WTI -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23 787.22 RUR
En kötü işlem: -14 359 RUR
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +177 304.21 RUR
Maksimum ardışık zarar: -19 256.33 RUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 29
PhillipFutures-Server
1.50 × 8
AMarkets-Real
2.88 × 3709
ForexClub-MT5 Real Server
3.37 × 137
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
3.67 × 3
RoboForex-Pro
7.00 × 20
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 13:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 11:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 09:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 08:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 15:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 15:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 05:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 18:37
Share of trading days is too low
2025.09.29 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 17:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold24
Ayda 200 USD
-66%
0
0
USD
159K
RUR
2
0%
175
69%
25%
3.88
1 832.21
RUR
99%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.