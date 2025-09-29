- Büyüme
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
122 (69.71%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (30.29%)
En iyi işlem:
23 787.22 RUR
En kötü işlem:
-14 359.38 RUR
Brüt kâr:
431 936.94 RUR (75 667 pips)
Brüt zarar:
-111 299.74 RUR (38 087 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (177 304.21 RUR)
Maksimum ardışık kâr:
177 304.21 RUR (30)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
24.88%
Maks. mevduat yükü:
351.31%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
7.09
Alış işlemleri:
125 (71.43%)
Satış işlemleri:
50 (28.57%)
Kâr faktörü:
3.88
Beklenen getiri:
1 832.21 RUR
Ortalama kâr:
3 540.47 RUR
Ortalama zarar:
-2 100.00 RUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-19 256.33 RUR)
Maksimum ardışık zarar:
-45 131.28 RUR (6)
Aylık büyüme:
-66.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 659.43 RUR
Maksimum:
45 212.00 RUR (16.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.82% (28 635.47 RUR)
Varlığa göre:
74.74% (1 595.18 RUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|CADJPY
|3
|BTCUSD
|2
|EURUSD
|1
|WTI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.3K
|CADJPY
|2
|BTCUSD
|-2
|EURUSD
|14
|WTI
|-17
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|38K
|CADJPY
|-154
|BTCUSD
|-76
|EURUSD
|148
|WTI
|-14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 29
|
PhillipFutures-Server
|1.50 × 8
|
AMarkets-Real
|2.88 × 3709
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.37 × 137
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 2
|
FreshForex-MT5
|3.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|7.00 × 20
