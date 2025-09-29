- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
14 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.67%)
En iyi işlem:
9.14 USD
En kötü işlem:
-1.20 USD
Brüt kâr:
43.33 USD (16 291 pips)
Brüt zarar:
-1.20 USD (11 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (25.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.97 USD (10)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
11.59%
Maks. mevduat yükü:
11.35%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
35.11
Alış işlemleri:
13 (86.67%)
Satış işlemleri:
2 (13.33%)
Kâr faktörü:
36.11
Beklenen getiri:
2.81 USD
Ortalama kâr:
3.10 USD
Ortalama zarar:
-1.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.20 USD (1)
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.20 USD (0.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.12% (1.20 USD)
Varlığa göre:
1.37% (14.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|43
|EURUSD
|-1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.14 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
93%
15
93%
12%
36.10
2.81
USD
USD
1%
1:200