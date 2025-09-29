- Büyüme
İşlemler:
938
Kârla kapanan işlemler:
624 (66.52%)
Zararla kapanan işlemler:
314 (33.48%)
En iyi işlem:
560.64 USD
En kötü işlem:
-243.78 USD
Brüt kâr:
9 322.84 USD (2 600 667 pips)
Brüt zarar:
-5 877.27 USD (109 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (103.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 112.68 USD (21)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
4.48
Alış işlemleri:
647 (68.98%)
Satış işlemleri:
291 (31.02%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
14.94 USD
Ortalama zarar:
-18.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-413.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-458.22 USD (7)
Aylık büyüme:
141.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.06 USD
Maksimum:
769.54 USD (22.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.64% (769.54 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|924
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +560.64 USD
En kötü işlem: -244 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +103.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -413.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
我在追踪黄金的波动，在适合的时候，用适合的仓位，快速交易。
