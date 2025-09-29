SinyallerBölümler
Hai Feng Gan

GOLD haifeng

Hai Feng Gan
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 170%
FxPro-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
938
Kârla kapanan işlemler:
624 (66.52%)
Zararla kapanan işlemler:
314 (33.48%)
En iyi işlem:
560.64 USD
En kötü işlem:
-243.78 USD
Brüt kâr:
9 322.84 USD (2 600 667 pips)
Brüt zarar:
-5 877.27 USD (109 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (103.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 112.68 USD (21)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
4.48
Alış işlemleri:
647 (68.98%)
Satış işlemleri:
291 (31.02%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
14.94 USD
Ortalama zarar:
-18.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-413.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-458.22 USD (7)
Aylık büyüme:
141.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.06 USD
Maksimum:
769.54 USD (22.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.64% (769.54 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 924
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 47K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +560.64 USD
En kötü işlem: -244 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +103.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -413.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

我在追踪黄金的波动，在适合的时候，用适合的仓位，快速交易。
İnceleme yok
2025.09.29 16:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 16:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
