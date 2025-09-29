- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
62 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (33.33%)
En iyi işlem:
8.63 USD
En kötü işlem:
-8.69 USD
Brüt kâr:
169.15 USD (168 946 pips)
Brüt zarar:
-101.08 USD (101 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (26.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.29 USD (17)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
7.15%
Maks. mevduat yükü:
6.99%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
92 (98.92%)
Satış işlemleri:
1 (1.08%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-3.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.37 USD (4)
Aylık büyüme:
5.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.00 USD (2.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.46% (29.00 USD)
Varlığa göre:
7.08% (82.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|68K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.63 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +26.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
93
66%
7%
1.67
0.73
USD
USD
7%
1:500